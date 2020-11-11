Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek,...
11.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:06
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz