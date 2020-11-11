Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek,...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek,...

11.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:06
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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