Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve...
01.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:48
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer