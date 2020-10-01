Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve...

01.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:48
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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