Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."