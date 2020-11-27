Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."

27.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:52
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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