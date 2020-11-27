Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."
27.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:52
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı