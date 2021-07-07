Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletin hizmetkarıyız, bize gurur, kibir yakışmaz"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz milletin hizmetkarıyız, bize gurur, kibir yakışmaz"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz milletin hizmetkarıyız, bize gurur, kibir yakışmaz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti'li kadınlardan yapılan hizmetleri anlatmak için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Erdoğan, "Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz" dedi.

Sincan Saraycık'ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Sincan Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sonrasında belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. AK Parti'li kadınlardan yapılan hizmetleri anlatmak için kapı kapı dolaşmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gittiğiniz yerlere selamlarımızı iletin. Şunu da unutmayın, biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Bize gurur, kibir yakışmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara otobüsün üzerinden çeşitli hediyeler verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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