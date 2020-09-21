Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz.
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz.

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

21.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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