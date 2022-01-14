Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye- Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Ayrıca, Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Haber:  ANKARA,


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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