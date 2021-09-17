Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada."
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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