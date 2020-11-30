Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi...
30.11.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:30
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Türk ordusunun özellikle son 5 yılda ne yaptığıdır. FETÖ'den PKK'ya ve YPG'ye kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretini sınırlamaya çalışıyorlar." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı