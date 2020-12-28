Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...
28.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:23
Son dakika politika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu