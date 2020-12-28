Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...

28.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:23

Son dakika politika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(1)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:23:49. #1.14#
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