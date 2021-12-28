Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimi, anaokulu çağından başlayarak tüm insanlarımızın gündeminde ön sıraya çıkartmamız şarttır.
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimi, anaokulu çağından başlayarak tüm insanlarımızın gündeminde ön sıraya çıkartmamız şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimi, anaokulu çağından başlayarak tüm insanlarımızın gündeminde ön sıraya çıkartmamız şarttır. TEKNOFEST kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz"
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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