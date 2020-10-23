Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı Açıklaması
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı Açıklaması

23.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:00
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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