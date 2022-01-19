Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer dalgalanmalar yaşanmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşanmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni mesleki eğitim merkezleri modelinin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk on ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz bir dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olması ayrıca önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. Çarşamba günü yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında mevcut projeleri gözden geçirme yanında önümüzdeki dönemde öncelik vereceğimiz hususları değerlendirdik ve karara bağladık. Cuma günü ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki gücümüzü kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programı katıldık. Dün Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic'i ağırladık. Bugün ise Kabine toplantımızın öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu programların yanında hemen her gün Kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda görüşmeler yaparak kararlar aldık" dedi.

"BU ÜLKENİN POLEMİKLERLE, KAVGALARLA KAYBEDECEK VAKTİNİN VE ENERJİSİNİN OLMADIĞI BİLİNCİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, ekonomideki hedeflerimize ulaşmamızı engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Bu ülkenin boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan polemiklerle, kavgalarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"KÜÇÜK SARSINTILARLA YERLE YEKSAN OLAN TÜRKİYE FOTOĞRAFI GERİDE KALMIŞTIR"

Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda kurduğu güçlü altyapı üzerinde küresel sınamalara hiç olmadığı kadar hazırlıklı girdiği bir dönemden geçtiğini kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizin gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bu gerçeği bize tekrar tekrar göstermiştir. Küçük sarsıntılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı geride kalmıştır. Kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bunun son örneğini son dönemde suni bir panik haliyle ortaya çıkan döviz dalgalanması hepimizin şahit olduğu bir olaydır. Açıkladığımız tedbir paketiyle panik havasını dağıttık. Ekonomimizdeki hedefleri engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık. Kur korumalı mevduat milletimizden yoğun ilgi gördü. Kur korumalı mevduata katılım 163 milyar TL olmuştur. Küresel sınamalara karşı hazırlıklı dönemden geçiyoruz."

"YASTIK ALTI ALTINLARI EKONOMİYE KAZANDIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu imkanın cazibesinin artırıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz ve altın cinsi hesaplardan bu mevduata dönüşleri zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarından bu sisteme geçişini teşvik etmek için stopaj oranını sıfırladık. Türk Lirası hesaplarına hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak teklifi meclis genel kurulunda görüşülmektedir Merkez Bankamız da dış ticaret firmalarına Türk Lirası vadeli döviz satım ihaleleri düzenleyerek kendi paramızdan istikrarına katkıda bulunuyor. Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi artırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik. Aynı şekilde temettü gelirlerine uygulanan stopajı beş puanlık indirimle yüzde 10'a çektik. Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracını farklı alternatiflerle sürdürdüğünü bildiren Erdoğan, "Tutarı 250 milyar TL'yi, katılımcı sayısı 13.2 milyon kişiyi bulan bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartan kanun teklifi de meclis genel kurulundadır. Girişimci Sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişimci sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Bunun yanında çeşitli fonlardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksi kamu borçlanma senetleri çıkartarak yatırımcılarımıza Türk Lirası bazlı yeni alternatifler sunuyoruz. Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörleri şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Kredi garanti fonu desteğiyle istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir. Finansal istikrar ve güveni temin için sermaye artırımlarını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisi ve izlemesini uluslararası standartlara uygun sistemlerle yapabilmelerini sağlayacak bir altyapı kurduk. Böylece proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergilerini bir puan indiren düzenlemede mecliste görüşülmektedir. Katma değer Vergisinde etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH BU EKONOMİ PROGRAMIMIZI DA BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde hazırlıklarının sürdürüldüğü çalışmaları ilgili taraflarla beraber olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşmayı ve hayata geçirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşanmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda sabrıyla, fedakarlığıyla, gayreti ile emeğiyle üretimi ile, dirayeti ile bize destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Nice büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan, nice aşılmaz gözüken engelleri geride bırakan, nice olmaz denilenleri gerçekleştiren bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız" dedi.

"HÜKÜMET OLARAK DEVLETİMİZİN TÜM KAYNAKLARINI MİLLETİMİZİN EMRİNE TAHSİS ETTİĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

"Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak, dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de, tasarrufunu da Türk Lirası ile yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyelerdedir. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızı sağladığımız imkanlardan faydalanarak Dövizden kendi paramızı ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Hükümet olarak devletimizin tüm kaynaklarını milletimizin emrine tahsis ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlık tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Bir başka ifadeyle devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir. Üstelik tüm bunları salgından tabii afetlere kadar yaşadığımız nice badirelere rağmen başardık. Aynı şekilde askeri ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik. Amacımız ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütmek böylece ortaya çıkacak artı değeri tekrar insanlarımızın hizmetine vermektir" ifadelerini kullandı.

"BİR ASIRLIK, YARIM ASIRLIK ÇÖZÜMLERİ ÜLKEMİZE TEK HAKİKAT, TEK KURTULUŞ YOLU OLARAK DAYATANLAR DA ELBETTE BİR GÜN EFSUNLU UYKULARINDAN UYANACAKTIR"

Türkiye'nin dünyadaki değişimlerin ekonomide de yeni yaklaşımları yeni çözümleri, yeni politikaları, yeni uygulamaları gerektirdiği gerçeğini ilk gören ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin izlediği bu yol şimdi pek çok ülke tarafından konuşulmakta, değerlendirilmekte, yavaş yavaş uygulanmaya başlanmaktadır. Bir asırlık, yarım asırlık çözümleri ülkemize tek hakikat, tek kurtuluş yolu olarak dayatanlar da elbette bir gün efsunlu uykularından uyanacaktır. Biz o güne kadar inşallah ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği seviyeye getirmiş olacağız" dedi.

"İNŞALLAH YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE BU ALANDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE DÖNÜŞECEKTİR"

Dünyanın korona virüs salgınının yeni dalgası altında sıkıntılı günler geçirmeyi sürdürdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok coğrafya Omicron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye salgının her safhasında olduğu gibi bu süreçte de hem vatandaşlarının sağlığını gözeten hem günlük hayatın kendi akışında sürmesini temin eden bir yaklaşımla yoluna devam ediyor. Hamdolsun sağlık sistemimiz, hastane ve yoğun bakımdan aşağıya kadar salgınla mücadele için gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahiptir. Ülkemizin bilim insanlarının geliştirdiği ve yine ülkemizdeki tesislerde üretimine başlanan TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşı geliştirme ve üretimi konusunda devam eden çalışmalarımız da inşallah yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Salgının yayılması, istihdam ve üretim tarafında şu ana kadar kayda değer bir soruna, kesintiye yol açmamıştır. Eğitim öğretim başta olmak üzere hiçbir alanda insanlarımızın mağduriyetine neden olacak bir açığa, aksaklığa, gereksiz kısıtlamaya meydan vermedik, vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BİLHASSA 60 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIKLARI İÇİN HATIRLATMA DOZLARI ÖNEMLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu son dalganın korona virüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik mesafe maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı, tamamlamayı ihmal etmemeleri istiyoruz. Bilhassa 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlıkları için hatırlatma dozları önemlidir. Yeni varyant da maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir. İnşallah bu badireyi de geride bıraktıktan sonra salgınla birlikte zorunlu olarak odak değiştiren sağlık sistemimizi vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunacak şekilde geliştirmeye göreceğiz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastanelerimizle, özel kuruluşlarımızda, dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk. Doktorlarımızda, hemşerilerimizle destek personellerimizle sayıları artık 1 milyon 200 bine ulaşan Sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ecdadın 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek dünyada sağlıktan daha büyük mutluluk olmadığını ifade ettiği düsturla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN GEÇTİĞİMİZ 20 YILDA OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YARIN DA BU ÜLKENİN VE İNSANLARININ ÇÖZÜLMEDİK HİÇBİR SORUNUNU BIRAKMAYACAĞIZ"

Son dönemde vatandaşlardan gelen serzenişleri bildiklerini söyleyen Erdoğan, bu sorunların çözümü için gereken hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Milletimiz müsterih olsun geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız. Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza 2090 iş yeri, 2338 araç ve muhtelif eşyası yardımı kapsamında toplam 354 milyon lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza da 133 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Şimdi de tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağda en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacaktır. Öte yandan kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afganistan'da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz. Uzun yıllardır süren iç çatışmalar, dış yardımların kesilmesi, kuraklık ve sert hava şartları sebebiyle milyonlarca Afganlı kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir. Ülkede 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak bu zor dönemlerinde Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. AFAD koordinasyonunda 10 sivil toplum kuruluşumuzun desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, malzeme olarak söylüyorum acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri devlet demir yollarımızın bir treniyle Afganistan'a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilikçilere katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

"PANCAR ALIM FİYATINI DA KİLOGRAMDA 42 KURUŞTAN 80 KURUŞA ÇIKARDIK"

"Diğer yandan pancar üreticilerimize verilecek avans kota tamamlama pirimi ve posa bedellerinde yüzde 100'e varan oranlarda artış yaptık" diyen Erdoğan, "Pancar alım fiyatını da kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece pirim ve posa desteği ile birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor. Hasat döneminde elbette bu rakamlar tekrar değerlendirilecektir. Çiftçilerimizin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"50,4 MİLYON LİRALIK İLAVE KAYNAKLA 20 BİN AİLEYİ DAHA ELEKTRİK DESTEĞİ KAPSAMINA ALIYORUZ"

"Bir başka konu elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu kapsamda ülkemizde son üç senede yıllık ortalama 2, 1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Elektrik desteği programının kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. Doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak. Sosyal destek yelpazesini genişleten bir başka çalışmayı da bitirmek üzereyiz tüm bu hususların da milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)

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