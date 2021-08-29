Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı,...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı,...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı,...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı, yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2'lerimizi Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'a ihraç etmiş durumdayız, yeni yeni ihraç anlaşmaları da yapıldı,... - Haberler
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