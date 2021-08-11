Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü... - Haberler
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