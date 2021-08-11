Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı Karadeniz'deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.