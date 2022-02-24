Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini...
AA, Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.
AA / Mümin Altaş - Güncel