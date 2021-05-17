Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (11)

Erdoğan: "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır."

Erdoğan: "Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan diğer yandan Gazze'deki sivilleri insafsızca bombalayan içinde medya gruplarının olduğu devasa bir binayı da bombalayarak yerle bir edenler, işte bu terör devleti İsrail'dir."

Erdoğan: "Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır."

Erdoğan: "Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen, açıkça destek olanlar, aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını ektiklerini unutmamalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum."

Erdoğan: "Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor."

Erdoğan: "İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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