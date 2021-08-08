Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.