Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar...
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlar... - Haberler
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