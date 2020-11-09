Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti

09.11.2020 23:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:12

Son dakika haber: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı:

"Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak, milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, cumhuriyetimizin 66'ncı hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak korona virüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi, 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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