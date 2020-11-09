Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti

09.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:07
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleri ile görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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