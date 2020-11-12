Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

12.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:58
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife'ye Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların da ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayalı münasebetlerin geliştirilmesinin, bölgede karşı karşıya bulunulan pek çok müşterek sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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