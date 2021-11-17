Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2)

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 14.10'da başlayan görüşme öncesi iki lider Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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