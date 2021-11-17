Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2) - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2)

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2)GÖRÜŞME BAŞLADICumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor (2)

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 14.10'da başlayan görüşme öncesi iki lider Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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