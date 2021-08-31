Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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