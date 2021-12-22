Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylardır erken seçim diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin 2023'te söylüyor, ben 2023 Haziran'da olacağını söylüyorum. Bu yatıyor kalkıyor erken seçim diyor. Burası hukuk devletidir. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır"

-"Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu. Biz ise halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine, yeni bir atılımın içerisindeyiz"

-"Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisinin grup toplantısında açıklamalrda bulundu.