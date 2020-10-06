Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış,...
06.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:26
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan