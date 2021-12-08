Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz." - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketi hakkında ilk yorum: Bu, tam bir ibret vesikası

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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