Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz."
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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