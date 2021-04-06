Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i Kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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