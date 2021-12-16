Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak - ANKARA
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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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