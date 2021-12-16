Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusu ile ilgili bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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