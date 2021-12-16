Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır (3)

'ASGARİ ÜCRET, TEMEL ÜCRET DURUMUNA GELMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklamadan önce, işçi ve işveren tarafı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Tabii asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Şu anda 6 milyon 90 bin kişiyi ilgilendiren bir konu. Sadece onlarla sınırlı değil, bütün ücret düzeylerini de belli bir sıralamayla etkileyen temel ücret durumuna gelmiştir" dedi.

TİSK Başkanı Akkol, basın toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akkol, bu sene bir farklılık olduğunu belirterek, brüt ücret üzerinden yüzde 40 artış olduğunu net ücrette ise yüzde 50 üzerinde artış olduğunu belirtti. Asgari ücretten alınmayacak vergilerin tüm çalışanlara pozitif etkisi olduğunu ifade eden Akkol, "Çalışanların maaşından brüt asgari ücret tutarında gelir ve damga vergisi alınmayacak. Asgari ücretin 2-3 katı da alsanız brüt asgari ücret tutarından vergi alınmayacak. Bu çok güzel bir haber. Bu anlamda devletimizin desteği ile bir maliyet avantajı sağlanmış oluyor" dedi.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Ekonomi Haberleri

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