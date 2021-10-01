Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz"
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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