Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor"
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor"

17.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:20

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor" "KKTC gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum" "İzmir depreminde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum" "Devlet İzmir ve İzmirlilere sahip çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor"

"KKTC gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum"

"İzmir depreminde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum"

"Devlet İzmir ve İzmirlilere sahip çıkmıştır"

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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