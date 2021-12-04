Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörü değil üretimi konuşacağız" - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörü değil üretimi konuşacağız"

AA / Recep Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve Hes, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti. (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık terörü değil üretimi konuşacağız

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık terörü değil üretimi konuşacağız

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık terörü değil üretimi konuşacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

AA / Recep Çelik - Son Dakika Haberleri

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