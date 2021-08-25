Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz."
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.'
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz.'
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz." - Haberler
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