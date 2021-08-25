Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal