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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 76. Toplantısı için ABD'nin New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Türkevi'nde kabul etti.

(Derya Yetim/İHA)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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