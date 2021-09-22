Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 76. Toplantısı için ABD'nin New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Türkevi'nde kabul etti.
(Derya Yetim/İHA)
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