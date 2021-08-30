Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe hiçbir mücadeleden kaçmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe hiçbir mücadeleden kaçmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe... - Haberler
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