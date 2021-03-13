Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti Açıklaması
13.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:42
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan