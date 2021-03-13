Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti Açıklaması

13.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:42
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:44:02. #1.16#
title