Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet