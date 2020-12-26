Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"

26.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:18
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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