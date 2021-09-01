Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (8)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
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