Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır"
27.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır"
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Kaynak: AA