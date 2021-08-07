Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTIN MADALYA KAZANAN BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ
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Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTIN MADALYA KAZANAN BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Kokugikan Arena'da düzenlenen madalya töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla Busenaz'la telefonda konuştu. Busenaz'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Gerçekten çok mutluyum. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüş aldı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözleri için teşekkür eden Busenaz ise görüşmede, "Ben, 2013 yılında Sultanbeyli'nde mitingde yanınıza gelmiştim ve size 'Olimpiyata gidip altın madalya alacağım ve söz veriyorum size hediye edeceğim? demiştim. Buradan da sözümü tutmuş olayım, karşınızda sözlerini tutan bir Buse var. Bu madalyamı size armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunuyorum. Bizlere ne mutlu sizleri de mutlu edebildik. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTIN MADALYA KAZANAN BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTIN MADALYA KAZANAN BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTIN MADALYA KAZANAN BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTIN MADALYA KAZANAN BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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