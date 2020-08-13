Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonla görüştü
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonla görüştü

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonla görüştü
13.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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