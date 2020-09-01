Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'in zenginliklerine çökme çabası, sömürgecilik örneğidir
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'in zenginliklerine çökme çabası, sömürgecilik örneğidir

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'in zenginliklerine çökme çabası, sömürgecilik örneğidir
01.09.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:24
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir. Tarih boyunca hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 adli yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, kendilerini büyük, güçlü, yenilmez olarak gören kimi devletlerin, diğerlerine karşı sergiledikleri zalimlikleri örtmeye, artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıklarının yetmediğini bildirdi. Erdoğan, "Demokrasiye, güvenliğe ve refaha sadece dünyanın belli toplumlarının sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur. Adalet talebi, dünyanın en ücra köşelerine kadar tüm toplumların bünyelerinde filiz salmaktadır. Türkiye, insanlığın bu ortak özleminin sözcüsü olarak, her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor" diye konuştu.

'BİZ ARTIK GÖLGE OYUNUNDAN BIKTIK'"Suriye'den Libya'ya kadar fiilen sahada olduğumuz her yerde aynı inanç ve taleple çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerimizin de özünde hak ve adalet arayışı vardır. Türkiye'yi 780 bin kilometrelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir. Tarih boyunca hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir. Biz artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendisine bile hayrı olmayan bir devleti Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı."'BU YÜKSELİŞİ DURDURAMAYACAKLAR'

Erdoğan, asırlardır Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar sömürmedik yer, katletmedik toplum, zulmetmedik insan bırakmayanların devrinin sona erdiğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar, bu adalet uyanışını durduramayacaklardır. Ülkemizin bu konudaki öncülüğü, sadece kendi adına değil tüm mazlumların adınadır. Osmanlı gibi 600 yıllık bir devin külleri üzerinde inşa ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımıza daha sıkı sarılmakta kararlıyız. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, bu yükselişi durduramayacaklardır. İstiklal Marşı 'korkma' diye başlayan ve 'Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' diye biten bir milleti yolundan döndürebilecek hiçbir güç tanımıyoruz" diye konuştu.


- Ankara

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Kaynak: DHA

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