Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video... Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait görüntüler ve konuşmasının yer aldığı mesajda "AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikayesi, bir milletin aşk hikayesidir." bilgi notu yer aldı. Kaynak: AA