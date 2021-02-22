Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı

22.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:33

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne bağlantı Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hakkari'de salondaki katılımcılar Abdullah Özbay'ın konuşması Müvevver Ertuş'un konuşması Hakkari'deki partililer ile...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne bağlantı

Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Hakkari'de salondaki katılımcılar

Abdullah Özbay'ın konuşması

Müvevver Ertuş'un konuşması

Hakkari'deki partililer ile selamlaşma İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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