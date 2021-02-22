Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne bağlantı Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hakkari'de salondaki katılımcılar Abdullah Özbay'ın konuşması Müvevver Ertuş'un konuşması Hakkari'deki partililer ile...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne bağlantı
Cımhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Hakkari'de salondaki katılımcılar
Abdullah Özbay'ın konuşması
Müvevver Ertuş'un konuşması
Hakkari'deki partililer ile selamlaşma İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. (10)
Kaynak: Anadolu Ajansı