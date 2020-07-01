Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı (2)
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Rozet töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
01.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:57
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Rozet töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. (7)
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Kaynak: AA