Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)

25.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:06

Son dakika haber... AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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