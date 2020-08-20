Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor"
Son dakika haberleri... Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı...
20.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:39
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)
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Kaynak: AA