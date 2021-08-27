Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı... - Haberler
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