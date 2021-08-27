Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez."