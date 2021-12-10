Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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