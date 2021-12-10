Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur." - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz.

 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş bulundu

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürülmüş bulundu

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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