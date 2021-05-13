Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan ile Gani karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket...
Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda Afganistan'la birlikte hareket...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

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